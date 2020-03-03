Askerleri, Adana Kozan'daki baba evlerinde Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İlçe Müftüsü Celil Karaca ziyaret etti.

Yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Gürçam, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da yaralı askerlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, ''Acımız büyük, Allah ülkemizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun" dedi.

Piyade Uzman Çavuş Zafer Ayhan, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevine, arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]