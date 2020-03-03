Dün, Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 322,70 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 316,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, dün önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 320,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 520 lira, Cumhuriyet altını da 2.145 liradan satılıyordu.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 2,8 değer kaybetmesinin ardından pazartesi günü Asya piyasalarında yüzde 0,8 artışla 1.603 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesiyle birlikte merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ifade etti.

Özellikle vadeli piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayındaki toplantıda yüzde 90 ihtimalle politika faizini 50 baz puan indirime gideceğinin fiyatlandığını kaydeden analistler, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 317 lira 74 kuruştan satışı ise 317 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 510 lira 23 kuruşken satış fiyatı 521 lira 76 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.598,93 dolar

Satış: 1.599,41 dolar

Gram

Alış: 317,74 lira

Satış: 317,78 lira

Çeyrek

Alış: 510,23 lira

Satış: 521,76 lira

Yarım

Alış: 1.017,27 lira

Satış: 1.043,53 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.114,00 lira

Satış: 2.146,00 lira