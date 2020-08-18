Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıyıköy beldesinde dün denizde kaybolan Umut Baran Mahmutoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Mahmutoğlu'nun cesedi sudan çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kıyıköy beldesindeki Poliçe Plajı'na dün ailesiyle gelen Umut Baran Mahmutoğlu, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu.