Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıyıköy beldesinde dün denizde kaybolan Umut Baran Mahmutoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Mahmutoğlu'nun cesedi sudan çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kıyıköy beldesindeki Poliçe Plajı'na dün ailesiyle gelen Umut Baran Mahmutoğlu, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu.
Etiketler: kırklareli vize boğulmaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:03
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