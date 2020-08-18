Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen bir araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi. Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.