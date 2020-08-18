Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara merkezli 14 ilde FETÖ soruşturması: 25 gözaltı kararı
Ankara merkezli 14 ilde, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden FETÖ ile bağlantıları tespit edilen astsubay rütbesindeki 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt sorumluları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetöSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:08
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