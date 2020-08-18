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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi komiser tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komiser tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka bir ilde görev yaptığı öğrenilen komiser İ.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli İ.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: gözaltına alınan komiser edirne fetö operasyonuSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 08:52
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