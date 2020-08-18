Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kaza yaptıkları araçtan çıkıp çay içtiler
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de kontrolden çıkan araç kanala uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi, kısa bir süre sonra yanlarındaki termostan çay içerek aracı izledi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen olayda, Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Daha sonra, yanlarındaki termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklediler. Sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kırıkkale kaza su kanalıSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 06:24
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