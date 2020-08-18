Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen olayda, Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Daha sonra, yanlarındaki termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklediler. Sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.