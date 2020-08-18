Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da ahşap fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir ahşap fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Alaşehir ilçesi Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: manisa alaşehir ahşap fabrikası yangınSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 02:56
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