Alaşehir ilçesi Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]