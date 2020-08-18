Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden 6 ile sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumu rize hava durumu artvin hava durumu erzurum hava durumu kars hava durumu Ardahan hava durumu trabzon hava durumuSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:18
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