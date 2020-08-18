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Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza yazdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyardı.
Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 74 kişiye 900'er lira ceza yazdı.
Etiketler: kırklareli koronavirüs covid 19 jandarmaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:28
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