İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında aktif görevde askerler ile askerlerden sorumlu örgüt yöneticilerinin de olduğu şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30’u gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 32 zanlının ise yakalanması için çalışılmaların devam ettiği belirtildi.

İzmir merkezli 40 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise örgüt yöneticileri ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen asker ve eski askerler ile aralarında yine örgüt sorumlularının olduğu 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun TSK'de aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgütün sözde sorumluları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.