Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 123 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.
Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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