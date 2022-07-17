Eceabat ilçesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunan Anzak Koyu mevkisindeki Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı'nın 20 metre yakınında, Zafer Tekkeli idaresindeki Isaman balyası yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tır sürücüsü Tekkeli, aracı yol kenarına çekerek dorseyi ayırmaya çalıştı. Tırın dorsesini kurtaramayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine Çanakkale ve Keşan'da konuşlu helikopterler ile kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, helikopterler de havadan yangına müdahale etti.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu söndürülen yangında yarım dönüm alan zarar gördü.

Araç sürücüsü Tekkeli, tırda 400 balya bulunduğunu söyledi.

Saman yükledikten sonra yolda dumanları fark ettiğini ifade eden Tekkeli, "Yolda durdum kontrol ettim bir şey yok gibiydi. Tam yola çıkacakken birdenbire alev aldı. Rüzgar arkadan estiği için dumanlar ön tarafa geldi, dorseyi de ayıramadım. Balıkesir'e götürüyordum. Araçta 400 saman balyası bulunuyordu. Ekipler hızlı müdahale etti. Denize yakın olduğumuz için helikopterler de hızlı sefer yaptı. Başarılı bir çalışmayla çabuk söndürdüler." dedi.

Yangında kullanılamaz hale gelen tır daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.