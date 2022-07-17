Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir depoda bulunan tüplerin patlaması hasara neden oldu.
Geçerli köyü Bitkıran mezrasında M.K'ye ait evin depo olarak kullanılan bölümünde bulunan 2 mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.
Etiketler: Kilis
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