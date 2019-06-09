Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesinde, biri yabancı uyruklu 2 kişi topladıkları atık malzemeyi hurdacıya götürdü.
Oksijen tüpünü kesmeye çalıştıkları sırada sızan gazdan etkilenen iki kişi, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.
Hastane, önlem amacıyla karantinaya alındı.
Zehirlendikleri belirlenen iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi.
Kırklareli ve İstanbul AFAD ekipleri, hurdacıda inceleme başlattı. İncelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kaynak: TRT Haber