Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ceza ve idari yaptırımın kimsenin istemediği bir yöntem olduğu ve vatandaşların uyarılara dikkat ederek virüs bulaşına karşı hem kendisini hem de çevresini riske etmemesi gerektiği ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen COVID-19 denetimlerinde kurallara uymayan park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 16, "sosyal mesafe" kuralına uymayan 3 ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.