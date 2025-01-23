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Türkiye
AA 23.01.2025 03:11

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı

Bahadır U. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti.

Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin G.'ün kullandığı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı

Kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican H. ve Esra K., sürücüler Gümüş ve Uzunalp ile araçlardaki Özlem ve Kerem U., Hayati, Ayşe Ç., Ahmet C. ile Rana M. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kerem U.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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