Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.01.2025 22:57

Yangın faciasının yaşandığı otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Yangın faciasının yaşandığı otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı
[Fotograf: AA]

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
Yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın
21:56
Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye'ye geliyor
22:01
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti
21:33
Yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kurtuldu
20:09
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
FOTO FOKUS
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ