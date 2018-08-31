Kırgız gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden umutlu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları programıyla Türkiye'de öğrenim gören Kırgızistanlı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1-3 Eylül tarihlerinde ülkelerine yapacağı ziyaretin ikili ilişkilere yansımaları, Türkiye'ye dair izlenimleri ve YTB'nin sağladığı eğitimin hayatlarına katkısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırgızistan'ın Talas şehrinden gelen Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü lisans öğrencisi Nurmukhamed Cumabekov, Türkiye Bursları projesinin kapsamlı ve verimli olduğunu söyleyerek, "Türkiye Bursları, bütün dünyayı bir araya getiren bir projedir" dedi.

Cumabekov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk önce Türkiye'nin tanıdığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirecek" diye konuştu.

"Türkiye'den örnek alabileceğimiz çok şey var"

Kırgızistan'ın Togolok Moldo Köyü'nden gelen Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Azamat Arpachiev, Türkiye Bursları projesi yardımıyla sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı tanıdığını aktardı.

Türk ve Kırgız halkının tarihsel ve sosyolojik bağlamda birbirine çok yakın olduğunu vurgulayan Arpachiev, "Kültürümüz, dilimiz, dinimiz bir. Bu unsurlar, yaşanan anlaşmazlıklara rağmen iki devletin hep yakın olmasını kıldı" dedi.

Arpachiev, Erdoğan'ın Kırgızistan'a yapacağı ziyaretine dair, "Bu ziyareti önemli kılan başka bir neden de Türkiye'nin başkanlık sistemine geçişi. Erdoğan'ın Kırgızistan'a yeni bir sıfatla gitmesinden dolayı beklentilerimiz kat kat daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Mezun olduktan sonra iki ülke için yararlı olmak istediğini dile getiren Arpachiev, "Türkiye'den örnek alabileceğimiz çok şey var. Türkiye'de öğrendiğimiz şeyleri memleketimizde uygulayacağız" şeklinde konuştu.

"FETÖ okullarının kapatılmasını bekliyoruz"

İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine Türkiye Burslusu olarak devam eden Cholponai Kavilbek Kyzy ise, Türkiye'de eğitim görmenin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Kavilbek Kyzy, "YTB sayesinde Türkiye'de kaliteli eğitim alıyoruz. Bu eğitimin kendi hedeflerimize ulaşmakta yardımcı olacağına inanıyorum. Bunun için YTB'ye çok minnettarım" değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasına ait yemek, kıyafet ve müzik kültürünü araştırdığını belirten Kavilbek Kyzy, çalışmalarıyla Türk dünyasının benzer noktalarını ortaya çıkardığını belirtti.

Kavilbek Kyzy, Kırgızistan'ın 3 Eylül'de Çolpon-Ata kentinde başlayacak Türk Keneşi 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Zirvede Türk Konseyi üyesi ülkelerinden sıkı bir iş birliğinin sağlanmasını ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinden umutlu olduğunu dile getiren Kavilbek Kyzy, "FETÖ okullarının Kırgızistan'da tamamıyla kapatılmasını ve Maarif Vakfına aktarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kavilbek Kyzy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Kırgızistan'da birçok projenin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de edindiğim bilgiler ve tecrübeleri memleketime döndüğümde kullanacağım. Hayalim ortak değerlerimizi araştırıp öğretecek bir üniversite kurmak. Bu konuda Türkiye'nin desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.

Kaynak: AA