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İstanbul merkezli ByLock operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 52 şüphelinin yakalanması için 14 ilde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

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İstanbul merkezli ByLock operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Örgüt üyelerini takibe alan polis, başka kişiler adına açılan hatlar üzerinden “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 52 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

14 ilde İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

Firari 37 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: operasyon, İstanbul, bylock
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