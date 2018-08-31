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Ayvalık'a turist akını devam ediyor

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile hafta sonunu birleştirip tatilini 4 güne uzatan yerli turistler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Ayvalıka turist akını devam ediyor

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bölge genelinde son derece verimli geçtiğini söyledi.

Özgültekin, uzun tatil döneminin ardından ilçedeki yoğunluğun devam ettiğini, bunun kendilerini şaşırttığını vurgulayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile hafta sonu tatilini birleştirenler oldu. Ayvalık'ta tatilci yoğunluğu sürüyor" dedi.

"Eylül ve ekim ayları, Ayvalık ve bölgemizin en güzel dönemi"

Eylül ortasına kadar yoğunluğun devamını beklediklerini dile getiren Özgültekin, şöyle konuştu:

"Eylül ve ekim ayları, Ayvalık'ın ve bölgemizin en güzel dönemi. Havanın, denizin güzel ve yoğunluğun az olduğu bir zaman. Eylül ve ekim ayları içerisinde tatilcilerin buralara gelmesi, aslında daha rahat ve huzurlu bir tatil yapabilmelerine de olanak vermektedir. Çünkü bu aylarda özellikle Ayvalık'ta turistik tesislerde azalan yoğunluk nedeniyle daha kaliteli bir hizmetin sunulmasının önü açılmaktadır."

Özgültekin, Kuzey Ege ve Ayvalık'taki yoğunluğun Eylül ortasından sonra da irtifa kaybetse de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli turist, Kuzey Ege, ayvalık
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