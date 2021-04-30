Otoyolun Sarıyer Kilyos Sapağı Uskumruköy Köprüsü Edirne istikametinde, plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yaptı.

Yol ulaşıma açıldı

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yol, tır çekilmesi ve yola saçılan inşaat malzemelerinin temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.