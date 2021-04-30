Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kireç yüklü tır devrildi, otoyol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü tır, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Otoyolun Sarıyer Kilyos Sapağı Uskumruköy Köprüsü Edirne istikametinde, plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yaptı.
Yol ulaşıma açıldı
Kimliği öğrenilemeyen sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yol, tır çekilmesi ve yola saçılan inşaat malzemelerinin temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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