Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Kınalıada açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Kınalıada açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü(KEGM), Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Maltepe İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı."
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Maltepe İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/wWQ2CmZU7K— KEGM (@kiyiemniyet) February 26, 2023
Etiketler: İstanbul
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