Depremin etkilediği kentlerden İskenderun ilçesindeki sahil bandındaki Atatürk Bulvarı'nda yarıklar oluştu.

Bulvarın bir şeridini neredeyse ikiye bölen yarık ve çatlak dolayısıyla trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik yarığın bazı noktaları düz bazıları ise yamuk olarak devam ediyor.

Dron ile görüntülenen Atatürk Bulvarı, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.