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Türkiye
İHA 21.01.2024 15:32

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Kilis’te özel harekat polisleri zehir tacirlerine yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda,çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7’si tutuklanırken 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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