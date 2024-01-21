Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı

1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanacak Lice Gücü Spor maçı için ilçeye giden Dicle Gençlikspor kafilesinin bulunduğu midibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 7 sporcu ve bir antrenör yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, AA muhabirine, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kaza nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Bayhan, sporcular ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerini iletti.