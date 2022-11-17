Kilis Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, isimleri açıklandığında sevinç yaşadı.

Vali Soytürk, törendeki konuşmasında, böyle bir projeyi başlattığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik altyapıyı oluşturduğunu anlatan Soytürk, kurada ismi çıkanları tebrik etti.

Vali Soytürk, ilk kurayı seyirciler arasından bir çocuğa çektirdi. Kurada ismi çıkan ilk engelli hak sahibi ise Songül Koçak oldu.

Kilis'ten 550 konut için 4 bin 146 kişinin başvurduğu belirtildi.