Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2), yarın sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde de bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olması bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, Balıkesir ve İzmir için 'turuncu', İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Tekirdağ için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

AFAD uyardı

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan uyarıda, "Akşam saatlerinden itibaren, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. 18 Kasım Cuma günü, Kıyı Ege’de beklenen yağışların etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.