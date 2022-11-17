Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefonla konuşurken bodrum kata düştü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, telefonla konuşan bir işçi, çalıştığı tesisin alt katındaki makine dairesine düştü. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Fide üretimi yapan bir tesiste çalışan Y.C.B, telefonla konuştuğu sırada zeminden bir kat aşağıda bulunan makine dairesine düştü.
İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, düşen işçiyi halat ve seyyar sedye yardımıyla makine dairesinden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İş Kazaları Mersin
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