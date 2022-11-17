İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi.

8 terör örgütü üyesi tespit edildi

Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1.353 düzensiz göçmen yakalandı. 45’i yabancı uyruklu, 8’i terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi.

779’u yabancı uyruklu ve 94’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada, 8 kamyon-kamyonet, 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 496 adet mermi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.