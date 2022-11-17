Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Kasım günü saat 04.25'te, Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, 15 Kasım'da da lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 14 düzensiz göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.