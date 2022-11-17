Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da aranan 286 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 286 kişinin yakalandığını duyurdu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Kasım tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.
Jandarma Asayiş Timlerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 286 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların arasında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan ve haklarında birinin 12 yıl 6 ay, diğerinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yer alıyor.
15 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), Bala, Çubuk, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Suç Örgütü Narkotik Uyuşturucu Dolandırıcılık
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