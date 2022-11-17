İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Kasım tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Jandarma Asayiş Timlerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 286 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların arasında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan ve haklarında birinin 12 yıl 6 ay, diğerinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yer alıyor.

15 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), Bala, Çubuk, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.