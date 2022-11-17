Yunan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, dün gece İstanköy Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun henüz belirlemeyen nedenle battığı belirtildi.

Açıklamada, botun batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

10 düzensiz göçmenin, İstanköy Göçmen Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine götürüldüğü bildirildi.