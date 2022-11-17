Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 1 ölü
[AA (arşiv)]
Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, dün gece İstanköy Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun henüz belirlemeyen nedenle battığı belirtildi.
Açıklamada, botun batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
10 düzensiz göçmenin, İstanköy Göçmen Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine götürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Ege Denizi Düzensiz Göçmenler
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