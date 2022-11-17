Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen K.K.T. ve H.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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