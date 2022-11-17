Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta dün akşam sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğalgaz alt yapı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğalgaz sızıntısından patlama yaşandı.

Alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Sokakta ve binalardaki hasar hava aydınlanınca ortaya çıktı.

''Çok büyük bir patlama olduğunu söyledi''

Patlama sonrası alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan bina ve parkın da hasar aldığı görüldü.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Sargın, ''Bir gaz kokusu hissettik. Kayınpederim uyardı. Patlayan binanın tam karşısında eşimin abisiyle dayısı oturuyordu. Gaz kokusu olunca İGDAŞ ekibini aradılar. Ekipler 10 dakika içinde geldi. Etrafı kontrol altına aldılar. Akşam patlamanın olduğunu duydum. Kayınvalidemi aradım. Çok büyük bir patlama olduğunu söyledi. Çok korkmuşlar. Sağlık açısından onlar da bir şey yok. Evde hasar var. Dolaplar patlamış. Balkonun kapısı yıkılmış'' dedi.