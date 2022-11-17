Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kuraklığın en çok yaşandığı baraj, mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı oldu. Yağışların az olması nedeniyle 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale'de merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda ise yaklaşık 25 milyon metreküp su kaldı.

Su seviyesi yüzde 10'a düştü

Bayramiç Barajı’nın 96,5 milyon metreküp su hacmi bulunduğunu söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, şunları kaydetti;

Bayramiç Barajı büyük ve havzayı sulayan bir barajımız. Devlet Su İşleri'nden (DSİ) edindiğimiz verilere göre, şu anda doluluk oranı yüzde 10'lara düştü. 10 milyon metreküp civarında su bulunuyor. Bölgemizde şu anda yağış olmaması ve geç kalması nedeniyle baraj ve göletlerdeki su oranı ciddi bir şekilde azaldı. Beklenen yağış olmazsa yüzde 10 seviyelerine düşen Bayramiç Barajı bir işimize yaramaz." dedi.

Bölgeye tarımsal anlamda en büyük desteği veren barajlardan biri Bayramiç Barajı'dır. Bayramiç, Ezine ve Çanakkale merkezin Batak Ovası bölgelerinde Bayramiç Barajı'ndan gelen su kullanılır. Yağmur sezonuna yeni giriyoruz. Bu barajı kullanan üreticilerimizin tedirgin olmamasını öneriyorum.

Önümüzdeki günlerde uzun bir yağış ve kış sezonumuz var. Önümüzdeki günlerde oluşacak yağışlarla, mart, nisan aylarında Bayramiç Barajı'nın doluluk oranını tamamlayacağını, bu suyun önümüzdeki yıl üreticilerimizin hizmetine gireceğine inanıyorum.