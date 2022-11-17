Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan 'Böcek Müzesi' 2022 yılında kuruldu.

"Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan müzede, yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor.

Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay, müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin, 100 familyasından 1200 türünün tanımlandığını belirterek, tanımlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Yaşamın sürmesinde böceklerin önemli büyük"

Müzenin kurulma amacının bölgenin ve ülkemizin biyo çeşitliliğini saptamak ve korumak olduğunu vurgulayan Ay, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin pratik eğitimlerinde yardımcı olmak katkı sağlamak ve ilimiz ve çevre illerde bulunan ilkokul, ortaokul öğrencilerine doğayı ve böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz. Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var.”

[Fotoğraf: İHA]