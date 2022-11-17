2022 TOKİ kura takvimi açıklandı... 11 ilde daha TOKİ kuraları bugün başlıyor...
Sosyal konut projesinde 12 ilde kura çekimi tamamlandı. 11 ildeki 29 bin 363 konut için TOKİ kura çekimleri bugün başlıyor. 11 il için TOKİ kura takvimi de belli oldu. TOKİ kuraları hangi illerde başladı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kuralarının başladığı iller ve TOKİ kura takvimi...
Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. 12 ilde kura çekimleri tamamlanmıştı.
TOKİ kuraları hangi illerde başladı?
11 ilin kura çekimi için yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 10 günlük kura takvimi ???????? pic.twitter.com/I11hqnIbm2— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 17, 2022
Kura çekimi bugün Kilis ve Muş ilerinde başlayacak. 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahiplerini bulacak.
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