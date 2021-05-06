Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te bir tırda 33 bin fişek ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir tırda 600 kutu içerisinde 33 bin fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye mühimmat kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin tıra düzenlediği operasyonda, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 600 kutu içerisinde 33 bin fişek ele geçirildi.
2 zanlı tutuklandı
Araç sürücüsü Suriye uyruklu B.V. ile olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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