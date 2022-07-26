Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kilis'te Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen köy muhtarı boğularak hayatını kaybetti.
Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı Köyü'nün muhtarı Menderes Tokdemir, dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kilis
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