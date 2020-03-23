Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araç ile depoya operasyon düzenledi.

Araçta ve depoda yapılan aramada, toplam 1843 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.