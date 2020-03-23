Konya ve Karaman'daki yaylalardan 4 ay önce Mersin'e göç eden Sarıkeçili Yörükler, bugünlerde geçim kaynağı keçilerinin yavruladığı oğlakları büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bir taraftan yavrularını emzirmekten kaçınan keçileri sürü içinde tek tek bulup, oğlakların anne sütü içerek beslenmesini sağlayan Yörükler, bir taraftan da doğumdan sonra yaşamını yitiren veya annesi tarafından kabul edilmeyen yavruları biberon ile besliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Oğlakları çocuk besler gibi besliyoruz"

Sarıkeçili Yörük Rukiye Bacak, oğlak döneminin başladığını ve bu yüzden çok mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kar, kış, çamur, yağmur demeden oğlakların hayatta kalabilmeleri büyük çaba sarf ettiklerini belirten Bacak, yaklaşık 200 oğlağın doğduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bacak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 200-300 tane daha doğacak. Oğlakları çocuk besler gibi besliyoruz. Bir keçimiz ikiz doğurdu. Anne keçi birini kabul ederken diğerini etmedi. Bu yüzden birini sürekli biberon ile beslemeye başladık. Kıl çadırın içinde yatırıyoruz. Hava soğuk ise ateşin yanında ısıtıyoruz. Ölmesinler diye elimizden geleni yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Rukiye Bacak, oğlakların yardım almadan beslenebilir hale gelmesiyle birlikte tekrar göç hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]