Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2023 16:56

Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın kenarındaki piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı.

Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı
[Fotograf: AA]

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar dolayısıyla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Baraj havzasında su seviyesinin yükselmesinin ardından Suşehri Belediyesi'ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı.

Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı

"Su ilk defa tesislere kadar ulaştı"

Alanda inceleme yapan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 1990 yılında hizmete açılan Kılıçkaya Barajı'nın daha önce de dolduğunu fakat suyun ilk defa tesislere kadar ulaştığını söyledi.

Baraj kapaklarının geçen hafta açıldığını, dün yeniden kapatıldığını anımsatan Yüksel, su seviyesinin düşmesinin ardından tesislerin olduğu bölgede dolgu çalışması yapılacağını belirtti.

Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için 31 Mayıs Çarşamba günü baraj kapakları açılmıştı.

Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı

ETİKETLER
Barajlar Sivas
Sıradaki Haber
Tokat’ta sağanak heyelana neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Kredi kartı aidatının iadesini beklerken 164 bin lira dolandırıldı
17:16
Ukrayna: Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik
17:08
Giresun'da suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı
17:06
NATO-Ukrayna Komisyonunda Kahovka Barajı görüşülecek
17:07
Boyadıkları evler için kiralık ilanı vererek 4 kişiyi dolandırdılar
16:48
Miçotakis: Türk hükümeti güçlü ve istikrarlı
Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı
Kılıçkaya Barajı taştı, sosyal tesisleri su bastı
FOTO FOKUS
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ