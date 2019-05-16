AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TuÌˆrkiye'nin batÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kesÌ§if goÌˆzetleme aracÄ± tedariki iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ller Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce AB projesi hazÄ±rlandÄ±.

Proje kapsamÄ±nda, 57 zÄ±rhlÄ± kesÌ§if goÌˆzetleme aracÄ± Ã¼retimi iÃ§in 29 MayÄ±s 2017'de yapÄ±lan ihaleyi kazanan yÃ¼klenici ASELSAN ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

YapÄ±lan sÃ¶zleÅŸme doÄŸrultusunda 20 aracÄ±n Ã¼retimi tamamlandÄ±.

YapÄ±mÄ± tamamlanan araÃ§lar, ASELSAN'Ä±n Yenimahalle'deki MacunkÃ¶y Tesisleri'nde yarÄ±n dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilecek.

Edirne ve KÄ±rklareli'de gÃ¶revli hudut birliklerince kullanÄ±lacak bu araÃ§ ve sistemler sayesinde dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men ve kaÃ§akÃ§Ä±lar rahatlÄ±kla tespit edilebilecek. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye-AB sÄ±nÄ±r hattÄ± gÃ¼venligÌ†ine Ã¶nemli bir katkÄ± sagÌ†lanacak.

Kalan 37 aracÄ±n ise agÌ†ustos ayÄ±nda teslim edilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

AraÃ§larÄ±n teknik Ã¶zellikleri

Ãœretilen araÃ§lara, ASELSAN Ã¼rÃ¼nÃ¼ "ACAR" kara gÃ¶zetleme radarÄ±, "SÌ§AHIÌ‡NGÃ–ZÃœ-OD" elektro-optik sensÃ¶r sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve "SEDA" atÄ±sÌ§ yeri tespit sistemi entegre edilecek.

Yine ASELSAN tarafÄ±ndan tasarlanan "SECANS" gÃ¼venlik yÃ¶netim yazÄ±lÄ±mÄ±yla araÃ§lardaki tÃ¼m sensÃ¶rlerin kontrolÃ¼ ve bir arada Ã§alÄ±sÌ§abilmesi sagÌ†lanacak.

AraÃ§ Ã¼zerindeki sensÃ¶rler sayesinde gece ve gÃ¼ndÃ¼z olumsuz hava kosÌ§ullarÄ±nda askeri birliklerin kÄ±sa/orta/uzun menzilde mobil gÃ¶zetleme ihtiyacÄ± karsÌ§Ä±lanacak.

Radarla tespit edilen bir hedef ya da atÄ±sÌ§ yeri, tespit sistemiyle tespit edilen bir keskin nisÌ§ancÄ± atÄ±sÌ§Ä±, sayÄ±sal harita Ã¼zerinde koordinatlarÄ±yla belirlenerek termal kamerayla gÃ¶zetlenebilecek ve takip altÄ±na alÄ±nabilecek.

Toplam 29 milyon 676 bin 883 avro maliyetli projenin yÃ¼zde 75'i Avrupa BirligÌ†i KatÄ±lÄ±m Ã–ncesi Mali YardÄ±m AracÄ± (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), yÃ¼zde 25'i ise ulusal bÃ¼tÃ§e tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor.

Kaynak: AA