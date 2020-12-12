Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Keşan ilçesinde yeni tip koranavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 19 kişi hakkında işlem uygulandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak, cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde bulundu.
Kontrollerde, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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