Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, A.D., annesi N.S.'yi yaşadığı evde rehin aldı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrasında eyleminden vazgeçen A.D., teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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