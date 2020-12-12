Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana polisinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi, köpek ve kuşları besledi.
Sokak hayvanlarının bulunduğu park, bahçe, oyun alanı ve sokakları gezen ekipler, gördükleri hayvanlara yem ve mama verdi.
Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da mama ve yem bıraktı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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