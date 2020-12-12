Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi, köpek ve kuşları besledi.

Sokak hayvanlarının bulunduğu park, bahçe, oyun alanı ve sokakları gezen ekipler, gördükleri hayvanlara yem ve mama verdi.

Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da mama ve yem bıraktı.