Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşan'da evlerinden çıkmayanlar mahalle konserleriyle eğleniyor
[Fotoğraf: AA]
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.
Yerel müzisyenlerden oluşan müzik grupları mahalle aralarında sevilen Trakya türkülerini seslendirdi.
Müzisyenlere, evlerinin balkonlarından ve camlarından eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.
Keşan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Andaç Gedik, mini konserler öncesi yaptığı konuşmada, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti.
Etiketler: mahalle konseri koronavirüs eğlenceSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:12
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