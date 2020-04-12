Yerel müzisyenlerden oluşan müzik grupları mahalle aralarında sevilen Trakya türkülerini seslendirdi.

Müzisyenlere, evlerinin balkonlarından ve camlarından eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.

Keşan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Andaç Gedik, mini konserler öncesi yaptığı konuşmada, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti.