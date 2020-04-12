Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
[Fotoğraf: İHA]
Eyüpsultan’da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
İlkokul öğrencisi Betül Nur, kumbarasında biriktirdiği 523 lirayı “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istediğini ailesine söyledi.
Betül Nur’un bu isteği üzerine babası yetkililere ulaştı.
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığından gelen görevliye süslediği kumbarasını veren Betül Nur, “Herkes bağış yapsın” dedi.
Etiketler: milli dayanışma kampanyası koronavirüs BağışSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:36
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