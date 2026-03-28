AA 28.03.2026 10:59

Kendisini "savcı" olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini "savcı" olarak tanıtıp yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve diğer değerli eşyaları aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

